CNH Industrial NV Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Bewertung von Cnh Industrial

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cnh Industrial derzeit 0. Das ergibt eine positive Differenz von +0,77 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche. Daher erhalten die Analysten des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann man über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Diskussionen und die Rate der Stimmungsänderung betrachten. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Cnh Industrial derzeit bei 12,22 EUR verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 10,495 EUR und hat somit einen Abstand von -14,12 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +3,09 Prozent im "Neutral"-Bereich. Insgesamt ergibt sich für Cnh Industrial in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnh Industrial liegt bei einem Wert von 15, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinenbranche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Cnh Industrial daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.