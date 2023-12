CNH Industrial NV Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cnh Industrial beträgt das aktuelle KGV 15, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder unterbewertet noch überbewertet ist, verglichen mit vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen", die im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cnh Industrial war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen überwog die positive Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Cnh Industrial im vergangenen Jahr eine Rendite von 124,61 Prozent erzielt, was 124,61 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies deutet auf eine starke Performance hin und führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -18,09 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.