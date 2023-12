CNFinance Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Cnfinance-Aktie weist der RSI einen Wert von 56,76 auf, was auf Neutralität hinweist. Auch wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls als neutral angesehen wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite der Cnfinance-Aktie mit 0,92 Prozent mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,42 Prozent, während Cnfinance mit 16,5 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Cnfinance nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist. Das KGV liegt mit 6,96 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der 56,83 beträgt. Demnach erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Cnfinance mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.