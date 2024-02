CNFinance Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cnfinance wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 zeigt aktuell 68 Punkte an, was darauf hindeutet, dass Cnfinance weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 58,56 im neutralen Bereich. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Perioden.

Die Stimmung rund um Cnfinance wird positiv eingeschätzt, basierend auf der Analyse von Kommentaren in sozialen Medien. Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" führt.

In Bezug auf das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt Cnfinance aktuell mit einem Wert von 6,42 rund 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cnfinance von 2 USD etwa 28,06 Prozent unter dem GD200 (2,78 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Ebenso liegt der GD50 bei 2,2 USD, was einen Abstand von -9,09 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Somit wird der Kurs der Cnfinance-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.