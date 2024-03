CNFinance Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Dividendenrendite von Cnfinance beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 6,3). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cnfinance-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Cnfinance mit einer Rendite von -10,31 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 11,41 Prozent. Auch hier liegt Cnfinance mit 21,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Cnfinance-RSI beträgt 66,1, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 53,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Cnfinance in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" laut unserer Einschätzung.