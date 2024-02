CNFinance Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Cnfinance liegt bei 36,17, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 5,74). Daher erhält die Dividendenpolitik der Cnfinance-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnfinance liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 61,38 als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Aus fundamentaler Sicht ist Cnfinance daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Cnfinance-Aktie bei -2,35 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" hat eine mittlere Rendite von 9,62 Prozent, während Cnfinance mit 11,97 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.