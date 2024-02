CNFinance Aktie: Jetzt knallt es!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete der Aktienkurs von Cnfinance eine Performance von -2,35 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt um 410149,45 Prozent. Das bedeutet eine Underperformance von -410151,8 Prozent für Cnfinance. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 151537,48 Prozent, was bedeutet, dass Cnfinance um 151539,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Cnfinance in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Cnfinance waren in den letzten Wochen negativer Natur, wie in den sozialen Medien deutlich wurde. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls eine eher pessimistische Tendenz. Das Unternehmen erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zu Cnfinance war weniger als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Cnfinance derzeit mit einem Wert von 75 als überkauft gilt. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Im Bereich Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnfinance derzeit bei 6,42, was 90 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 61. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.