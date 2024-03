CNFinance Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Cnfinance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 2,75 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 2,33 USD, was einem Unterschied von -15,27 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Bei der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs mit 2,22 USD lediglich um +4,95 Prozent darunter. Aus dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cnfinance bei 6,42 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 62,06. Dieser Abstand von 90 Prozent führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung aufgrund der Unterbewertung der Aktie.

Hinsichtlich der Dividende weist Cnfinance im Vergleich zur Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 5,71 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cnfinance liegt der RSI7 bei 25 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine Über- oder Überverkauftheit an und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Cnfinance-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.