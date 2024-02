CNEC Global Leap Program debütiert in Barcelona und stellt sieben Technologiesprünge zur Beschleunigung der Intelligenz vor

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Der Cloud Native Elite Club (CNEC) veranstaltete auf dem MWC Barcelona 2024 ein erfolgreiches Seminar mit dem Titel „Leap with Cloud Native x AI". Mehr als 50 Branchenführer und Experten kamen zusammen, um die neuesten Technologie- und Innovationstrends für das Jahr 2024 zu erkunden und wertvolle Erkenntnisse und Praktiken zu Cloud Native- und KI-Anwendungen zu teilen.Sieben technische Sprünge zur Beschleunigung der Intelligenz in verschiedenen BranchenBruno Zhang, Technischer Leiter von Huawei Cloud, betonte die entscheidende Rolle der nativen Cloud und der KI-Technologien als treibende Kräfte für die Transformation der Industrie im intelligenten Zeitalter.Er nannte sieben technische Schlüsselsprünge für intelligente Upgrades in verschiedenen Branchen:- Architektur: von einer CPU-zentrierten primären/sekundären zu einer heterogenen Peer-to-Peer-Architektur;- Rechnen: von Allzweck- zu KI-Rechnern;- Speicherung: von Data Lake zu KI-nativen Speicherung;- Konvergenz von Daten und KI: von „Daten+KI" zu „Daten4AK/KI4Daten";- Entwicklung von Anwendungen: vom Voll-/Niedrig-/Nullcode bis zur KI-gestützten/Selbstprogrammierung;- Medientechnik: von den Dreharbeiten bis zur Datenverarbeitung und von der Produktion bis zur Erzeugung;- Sicherheit: von der Cyber- und Informationssicherheit zu einem Zero-Trust-AnsatzTaylor Dolezal, Leiter des CNCF-Ökosystems, betonte, dass cloud-native Technologien das Rückgrat der KI-Infrastruktur bilden und das Potenzial haben, die branchenweite Einführung von KI zu beschleunigen. „Der CNCF verfügt über zahlreiche Projekte, die von führenden KI-Firmen wie OpenAI genutzt werden und die wesentliche technologische Infrastruktur für generative KI bereitstellen", so Dolezal. „Darüber hinaus zeigen cloud-native Projekte wie K8sGPT, wie wir die fortschrittlichen natürlichen Sprachverarbeitungsfähigkeiten der generativen KI und die Leistung von Kubernetes nutzen können, um Innovationen in der Branche voranzutreiben."„Cloud Computing fördert die Innovation und Entwicklung von KI-Modellen", sagte Li Wei, stellvertretende Direktorin des Forschungsinstituts für Cloud Computing und Big Data an der China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). „Cloud Computing bietet eine flexible, skalierbare und effiziente Unterstützung für diese Modelle, wodurch die Kosten gesenkt und die Effizienz verbessert werden", erklärte Li. „Außerdem bietet es eine benutzerfreundliche Plattform für die Entwicklung, den Einsatz und die Nutzung von Modellen."Frau Li hob das Aufkommen von Large Model Cloud Services als neues Paradigma in der Cloud-Computing-Landschaft hervor. Sie betonte, wie wichtig die Festlegung von Industriestandards ist. „Der Normenrahmen für Cloud-Dienste für große Modelle besteht aus vier Ebenen: Infrastruktur, Modelle, Dienste und Anwendungen. Dieser Rahmen zielt darauf ab, Large Model Cloud Service mit einem gut strukturierten Branchensystem zu standardisieren und zu operationalisieren."Aufbau eines soliden Cloud-Fundaments für Daten-KI-Innovationen und neuen DatenwertDas Seminar umfasste Präsentationen von Huawei-Cloud-Vertretern und verschiedenen Branchenführern, die innovative Praktiken in verschiedenen Sektoren vorstellten. Sie gaben Einblicke in die Nutzung von Cloud-Technologien zur Beschleunigung der Daten-KI-Innovation.Iñaki Fuentes, Betriebsleiter von TravelgateX, präsentierte die erfolgreiche Transformation des Unternehmens in die Cloud mit Huawei Cloud. Durch die Einführung von Containern und Microservices konnten sie erhebliche Verbesserungen erzielen: effiziente Verarbeitung von über 6 Milliarden Hotelsuchen pro Tag, Senken der Cloud-Kosten um 20 %, Steigerung der Leistung um über 35 % und Verringerung der betrieblichen Komplexität.Li Guo, ein Huawei Cloud SRE-Experte, stellte die deterministische Betriebslösung vor, einen umfassenden Ansatz, der auf den internen Praktiken von Huawei Cloud basiert. Diese Lösung zeichnet sich durch Stabilität und Zuverlässigkeit, effiziente Ressourcen, robuste Sicherheit und flexible Dienste aus. Huawei Cloud bietet eine Reihe von Diensten wie OES, BOS, AMS und IMS, die es Unternehmen ermöglichen, ihre O&M-Fähigkeiten zu verbessern, eine höhere Effizienz und Qualität zu erreichen und die digitale Transformation mit O&M als Hauptantrieb zu beschleunigen.Chong Chen, Chefarchitekt von Huawei Cloud GaussDB (für MySQL), erklärte, dass dieser Dienst eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit über drei Verfügbarkeitszonen (AZs) hinweg gewährleisten kann, was ein Null-Wiederherstellungspunktziel (RPO) und keinen Datenverlust ermöglicht. Darüber hinaus kann das gesamte Datenbanksystem innerhalb von Minuten auf- und abwärts skaliert und Lesekopien hinzugefügt oder entfernt werden, um sich an die veränderte Anwendungslast anzupassen, ohne dass eine Kapazitätsbewertung oder Ressourcenanpassung erforderlich ist. Eine solche Architektur ist für den Datenbankbedarf im Zeitalter der KI gut geeignet.CNEC Global Leap Programm: Mit Technologie die Industrie stärkenDie native Cloud wird zum neuen Öl für die globale digitale Wirtschaft. Immer mehr Unternehmen werden ihre Dienste in der Cloud aufbauen und erweitern. Die Cloud Native Computing Foundation (CNCF), CAICT und Huawei Cloud haben diesen Trend erkannt und 2020 gemeinsam den CNEC gegründet. Der CNEC zielt darauf ab, die Herausforderungen anzugehen, mit denen Unternehmen bei der Migration, Nutzung und Verwaltung der Cloud konfrontiert sind. Mit derzeit über 200 Kernmitgliedern hat der CNEC ein umfassendes operatives System aufgebaut, das mehr als 800 technische Manager in verschiedenen Branchen unterstützt, darunter Internet, Finanzen, Logistik und Automobil. Die Gemeinschaft hat sich auch auf Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika ausgedehnt.William Dong, Präsident von Huawei Cloud Marketing, betonte das Engagement des Unternehmens für die Zusammenarbeit mit Branchenorganisationen wie CNCF und CAICT in der KI-Ära. Durch technische Communities wie den CNEC möchte Huawei Cloud Unternehmen mit den neuesten globalen Technologien, Best Practices und Branchentrends in Kontakt bringen. Diese Initiative ermöglicht es Unternehmen auf der ganzen Welt, das Potenzial von Cloud Native und KI zu nutzen und letztlich den Sprung zu Daten- und KI-Fähigkeiten zu schaffen.Mit Blick auf 2024 wird der CNEC der strategischen Integration von nativen Cloud- und KI-Technologien Vorrang einräumen, um die weltweite Einführung und Weiterentwicklung von KI zu beschleunigen. Während der Veranstaltung stellte der CNEC sein Global Leap Program unter dem Motto „Leap with Cloud Native x AI" vor, das einen umfassenden technischen Austausch, eingehende Diskussionen und die Vorstellung von Pilotprojekten vorsieht.Darüber hinaus hielt Huawei Cloud eine Zeremonie zur Übergabe einer Plakette ab, um die europäische Niederlassung des CNEC zu gründen, die lokale Organisationen besser unterstützen soll. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Huawei Cloud, mit Kunden und Partnern zusammenzuarbeiten, um die Einführung und Weiterentwicklung innovativer Technologien wie Cloud Native, KI und Datenbanklösungen in Europa zu beschleunigen. Letztlich zielt diese Zusammenarbeit darauf ab, das Wachstumspotenzial in verschiedenen Branchen durch kontinuierliche technologische Innovation zu erschließen.