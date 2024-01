CNC Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Nach Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Stimmung rund um Cnc neutral war. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Cnc in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da die Stimmung als neutral eingestuft werden muss.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Cnc derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,01 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,012 HKD) um +20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,01 HKD, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Dividendenrendite von Cnc liegt bei 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Bauwesen" liegt. Aus heutiger Sicht ist die Aktie im Vergleich ein unrentables Investment und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Cnc liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt an, dass Cnc weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50). Insgesamt erhält das Cnc-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.