CNC-Aktie: EPS-Prognose erneut angehoben!

Die folgenden Unternehmen des Gesundheitswesens haben am Dienstag ihre Quartalszahlen vorgelegt. 1. Bluejay will im 4. Quartal die Zulassung des Symphony IL-6-Tests für Sepsis beantragen Bluejay Diagnostics Inc. (BJDX) plant, im vierten Quartal dieses Jahres bei der FDA einen Zulassungsantrag für seinen führenden Produktkandidaten, den Symphony IL-6 Test, für die Sepsis-Triage/Überwachung einzureichen. Der IL-6-Test für die Sepsis-Einstufung soll innerhalb von… Hier weiterlesen