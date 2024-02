CNB /PA Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cnb -Pa ist in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, mit einigen positiven Tendenzen in den letzten Tagen. Dies spiegelt sich auch in der Einschätzung des Anleger-Sentiments wider, das der Aktie heute eine "Gut"-Bewertung gibt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cnb -Pa derzeit eine Rendite von 3,37 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,87 % als niedrig eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 20,51 USD etwa 5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral", während die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage mit +6,1 Prozent als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cnb -Pa-Aktie zeigt einen Wert von 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 51,42 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Cnb -Pa basierend auf der RSI-Bewertung.