CNB /PA Aktie: Es geht auch anders!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Cnb -Pa beträgt derzeit 6,16 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 15 für Handelsbanken. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Finanzsektor hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,49 Prozent erzielt, was 32,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,45 Prozent, und Cnb -Pa liegt aktuell 21,94 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 3,92 Prozent liegt Cnb -Pa 134,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von Handelsbanken, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Bezug auf die Dividende eher unrentabel ist. Daher erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cnb -Pa ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder stark über positive noch über negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Aufgrund dieses Umstands erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.