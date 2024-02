CNB Community Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse für die Aktie von Cnb Community betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 66,67 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 3,27 Prozent, was 135,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cnb Community-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cnb Community. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Cnb Community liegt bei 6,11, was 63 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 16 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".