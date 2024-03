CNB Community Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Cnb Community als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Cnb Community-Aktie liegt bei 4,08, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt. Der RSI25-Wert beträgt 68,07, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für die Cnb Community-Aktie ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Cnb Community eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich vor allem um positive Themen, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cnb Community-Aktie derzeit bei 35,33 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 34,65 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -1,92 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich eine Differenz von -1,11 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.