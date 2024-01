CNA ist zurück!

Die Analyse der Aktienkurse von Cna zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in sozialen Medien überwiegend negativ, obwohl die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Aus dieser Betrachtung ergibt sich daher eine Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Cna mit 7,5 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Rendite der Versicherungsbranche in den letzten 12 Monaten lag bei 18,6 Prozent, während Cna mit 11,1 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cna bei 39,71 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 42,95 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 41,13 USD, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cna aktuell überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 41, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Gut" eingestuft.