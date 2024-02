CNA im Check!

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Cna eine Performance von 8,76 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 15,81 Prozent, was zu einer Unterperformance von -7,05 Prozent für Cna führt. Im Finanzsektor lag die durchschnittliche Rendite bei 3,01 Prozent, wobei Cna um 5,75 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Cna ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Cna liegt derzeit bei 65,67 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,62 ebenfalls an, dass Cna weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cna eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und acht negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cna daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Cna-Aktie bei 40,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 44,45 USD liegt, was einer Abweichung von +9,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Cna eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 43,37 USD, was einer Abweichung von +2,49 Prozent entspricht. Demnach erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cna auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.