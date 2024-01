CNA-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Cna betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 6,82 Punkte, was darauf hinweist, dass Cna momentan überverkauft ist, und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Cna auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Hierbei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Cna zeigt interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die Kommentare auf sozialen Plattformen zu Cna betrachtet und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Cna diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,27 Prozent erzielt, was jedoch 2,51 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Versicherungsbranche beträgt 16,43 Prozent, wobei Cna aktuell 12,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.