CNA Aktie: Das war abzusehen!

Die technische Analyse von Cna zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 40,52 USD, während der letzte Schlusskurs bei 44,45 USD liegt, was einer Abweichung von +9,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 43,37 USD, was einer Abweichung von +2,49 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Cna eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cna auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Cna in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,05 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Aktie jedoch um 5,75 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung bezüglich Cna überwiegend negativ ist. Sowohl in Bezug auf die Diskussionintensität als auch auf die Rate der Stimmungsänderung wird der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung zugeschrieben.

Insgesamt erhält Cna von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating, basierend auf der negativen Einstellung der Marktteilnehmer und den überwiegend negativen Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen.