CNA Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Cna liegt bei 26,47 und weist somit auf eine überverkaufte Situation hin. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher auch mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Cna daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Cna in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,76 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" liegt Cna aktuell 7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cna wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.