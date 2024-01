CNA Aktie: DAS heißt noch nichts

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Cna in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so eine Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung wird als "Schlecht" eingestuft, da neutralere Themen angesprochen wurden. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Cna um mehr als 3 Prozent darunter. Auch im Branchenvergleich der Versicherungsbranche schneidet Cna mit 11,16 Prozent deutlich schlechter ab als der Durchschnitt von 18,66 Prozent. Die technische Analyse zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um 6,76 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Allerdings wird die Aktie auf Basis der letzten 50 Handelstage neutral bewertet. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten darauf hin, dass die Aktie in letzter Zeit mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat. Insgesamt erhält die Cna-Aktie daher ein "Gut"-Rating, obwohl die Stimmungslage der Anleger als neutral bewertet wird.

