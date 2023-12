CNA Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie von Cna mehr Aufmerksamkeit erfährt als üblich, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Cna mit 41,26 USD derzeit +1,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,24 Prozent, wodurch auch hier die Gesamteinschätzung "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cna-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,7, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Performance von 7,73 Prozent für Cna in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 26,37 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -18,64 Prozent führt. Im "Finanzen"-Sektor lag Cna mit 2,67 Prozent über dem Durchschnitt. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.