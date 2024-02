CNA Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Cna-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 40,12 USD geschlossen. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 44,26 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +10,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft analysiert. Dieser liegt aktuell bei 42,35 USD, was einem Anstieg von +4,51 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cna daher für die einfache Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben Cna auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Cna aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Cna liegt bei 25,13, was als überverkauft betrachtet wird und daher zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Cna in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,27 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Versicherung"-Branche sind im Durchschnitt um 16,52 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,25 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,52 Prozent erzielte, lag Cna 2,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich wird in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating vergeben.