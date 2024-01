CNA Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cna wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 52,56 Punkten, was darauf hinweist, dass Cna weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 52,89 liegt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Cna im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 7,5 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Versicherungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,81 Prozent, während Cna mit 11,3 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Cna eingestellt waren. Insgesamt gab es drei positive und sieben negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cna daher eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Cna in den letzten Monaten unterdurchschnittlich waren. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" in diesem Punkt.

Insgesamt erhält das Cna-Wertpapier aufgrund der genannten Kriterien ein "Schlecht"-Rating.