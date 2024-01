CNA Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Cna liegt bei 5,73, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29 und deutet ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse starke negative Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie von Cna eine "Schlecht"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cna bei 44,36 USD liegt und damit +10,93 Prozent über dem GD200 (39,99 USD) liegt, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 41,84 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit wird der Kurs der Cna-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Cna im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,27 Prozent erzielt, was 2,84 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt 17,49 Prozent, und Cna liegt aktuell 13,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.