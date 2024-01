CNA Aktie: Ist es das gewesen?

Die Anlegerstimmung gegenüber Cna war in den letzten Tagen grundsätzlich negativ. Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass es insgesamt drei positive und sieben negative Tage gab. An vier Tagen war keine eindeutige Richtung zu erkennen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cna daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Cna weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,56 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 52,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Cna-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Cna lassen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung schließen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cna derzeit bei 39,81 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 42,16 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 41,34 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cna daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.