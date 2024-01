CNA Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Cna-Aktie mit Unterperformance in den letzten 12 Monaten

Die Performance der Cna-Aktie in den vergangenen 12 Monaten betrug 4,27 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Versicherung"-Branche, die im Durchschnitt um 17,79 Prozent gestiegen sind, einer Underperformance von -13,52 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,01 Prozent erzielte, liegt die Cna-Aktie mit 3,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cna-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 39,93 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 43,33 USD (Unterschied +8,51 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 41,64 USD, was zu einem ähnlichen Wert (+4,06 Prozent) im Vergleich zum letzten Schlusskurs führt. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Cna-Aktie in der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Anleger-Stimmung und Relative Strength Index: In den letzten zwei Wochen wurde die Cna-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf Basis des Relative Strength-Index erhält die Cna-Aktie eine "Neutral"-Einstufung, da der RSI7 bei 18,24 liegt und der RSI25 bei 40,47, was zu einem Gesamtranking von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Cna-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance aufweist und auch die Anleger-Stimmung negativ ist. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine gute Entwicklung hin, was zu einem insgesamt positiven Gesamtranking führt.