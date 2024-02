CNA Aktie: Alles nach Plan!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cna wird als neutral bewertet, nachdem in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, aber in den letzten Tagen negative Themen im Fokus standen.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Cna-Aktie als überkauft eingestuft, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 88,68 Punkten. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich erzielte die Cna-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,76 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -6,4 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Versicherungsbranche bedeutet. Im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 2,91 Prozent über dem Durchschnitt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Cna-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI, des Branchenvergleichs und des Sentiments und Buzz eine schlechte Bewertung.