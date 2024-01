CMS Energy Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "CMS Energy":

Der Aktienkurs von Cms Energy hat im letzten Jahr eine Rendite von -3,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Versorgungsunternehmen" einer Unterperformance von 8,22 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 5,01 Prozent, was bedeutet, dass Cms Energy derzeit um 8,22 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen für Cms Energy abgegeben, was dem Titel langfristig ein "Gut" Rating von institutioneller Seite einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 58,07 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 15,09 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 66,83 USD führt. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Cms Energy gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 58,07 USD als "Neutral" bewertet, da er um -0,17 Prozent vom GD200 (58,17 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 56,56 USD, was einen Abstand von +2,67 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Cms Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.