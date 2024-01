CMMB Vision Holdings Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen war die Aktie von Silkwave ein Thema in den sozialen Medien, ohne dass besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich weder positiv noch negativ mit Themen rund um Silkwave befasst, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Silkwave derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,39 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,119 HKD) um -69,49 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,25 HKD entspricht einer Abweichung von -52,4 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, wodurch Silkwave auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Silkwave-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 100, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt eine Überkauft-Situation (Wert: 87,44) und führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Aspekte und des RSI ein Gesamtbild, das die Silkwave-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.