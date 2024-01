CMMB Vision Holdings Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz der Silkwave-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Analyse der Kommentare auf den sozialen Plattformen zeigte eine neutrale Tendenz. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Silkwave diskutiert. Dementsprechend erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Silkwave-Aktie einen Wert von 83,33 für den RSI7 und 86,96 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Einstufung des Gesamtrankings auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,39 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,137 HKD liegt, was einer Abweichung von -64,87 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,25 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -45,2 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte erhält die Silkwave-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Zusammenfassend zeigt die Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse, dass die Silkwave-Aktie derzeit als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft wird.