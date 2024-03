CMF by Nothing stellt Nackenband Pro und Ohrhörer vor

London, 6. März 2024 (ots/PRNewswire) -Erstes 50-dB-Hybrid-AnC-Nackenband und klassenbester ANC-Kopfhörer markieren den Beginn eines starken Produktangebots für 2024CMF, eine Untermarke von Nothing, hat heute die Einführung von Ohrhörern und Neckband Pro angekündigt. In weniger als einem Jahr hat CMF by Nothing bewiesen, dass großartiges Design und hohe Produktqualität nicht auf die Premium-Preiskategorie beschränkt sind. Die ersten Produkte des Jahres 2024 sind das Neckband Pro, das erste 50-dB-Hybrid-AnC-Gerät in dieser Kategorie, und die Ohrhörer, die das beste ANC in diesem Preissegment bieten.„Im vergangenen September haben wir unsere Untermarke CMF by Nothing eingeführt, die großartiges Design für mehr Menschen zugänglich macht und ein kompromissloses Nutzererlebnis in einem Segment bietet, das bisher oft vernachlässigt wurde", sagt Akis Evangelidis, Mitbegründer von Nothing. „Die Resonanz auf unsere Produkte der ersten Generation war erstaunlich, und sie wurden schnell zu Bestsellern. Heute freuen wir uns, Ohrhörer und Neckband Pro auf den Markt zu bringen, und noch mehr freuen wir uns auf alles, was noch kommen wird."Ohrhörer - Klassenbeste für ANCAktive GeräuschunterdrückungMit einer Tiefe von 42 dB und einer Bandbreite von bis zu 2900 Hz sind die Ohrhörer die besten ihrer Klasse (in diesem Preissegment), wenn es darum geht, unerwünschte Geräusche zu unterdrücken. Wenn die Zeit gekommen ist, können die Hörer die Welt wieder hereinlassen, indem sie den Transparenzmodus einschalten. Vier HD-Mikrofone arbeiten mit der Clear Voice Technology und einem fortschrittlichen Algorithmus zur Unterdrückung von Windgeräuschen, um klare und deutliche Gespräche zu gewährleisten.12,4 mm Bio-Faser-TreiberDie Ohrhörer sind mit verbesserten akustischen Komponenten und der Ultra Bass Technology 2.0 ausgestattet, um ein weitreichendes Klangbild mit tiefen Bässen, ausgewogenen Mitten und ätherischen Höhen zu liefern. Digital verbessert mit der patentierten Korrekturtechnologie Dirac OpteoTM und ausgestattet mit fünf beliebten EQ-Einstellungen, die auf verschiedene Musikstile zugeschnitten sind, für eine professionelle Abstimmung mit nur einem Fingertipp.BatterieMit einer einzigen Batterieladung können Sie bis zu 8 Stunden ununterbrochen Musik hören oder die Wiedergabezeit auf 35,5 Stunden verlängern, wenn Sie die Ohrhörer mit der Ladehülle verwenden. Eine schnelle zehnminütige Aufladung bringt den Nutzer 6,5 Stunden voran. Dies alles ist der großen 45-mAh-Batterie in jedem Ohrsetcker und der 460-mAh-Batterie im Gehäuse zu verdanken.Neckband Pro - Erstes 50 dB Hybrid ANC-NackenbandAktive GeräuschunterdrückungNeckband Pro ist mit einem fortschrittlichen Chipsatz und fünf HD-Mikrofonen ausgestattet, die eine hervorragende Geräuschunterdrückung von bis zu 50 dB bieten. Außerdem verfügt es über Environment Adaptive ANC, das sich selbst an die Umgebungsgeräusche anpasst und drei Intensitätsstufen für optimales Hören bietet. Kristallklare Anrufe werden durch einen KI-Algorithmus zur Rauschunterdrückung unterstützt, der mit über 30 Millionen Klangbeispielen getestet wurde. Der Transparenzmodus lässt bei Bedarf Außengeräusche herein.Bereit fürs WorkoutMit dem intuitiven 3-in-1 Smart Dial können Nutzer ihren Sound auch unterwegs beherrschen: Mit einer kurzen Drehung oder einem Druck auf die Taste kann jeder mühelos die Lautstärke anpassen, Titel abspielen/pausieren oder überspringen oder die aktive Geräuschunterdrückung steuern. Dank der Wasser-, Schweiß- und Staubschutzklasse IP55 können Sie bei jedem Wetter drinnen und draußen trainieren.Ultra Bass und räumlicher AudioeffektNeckband Pro ist mit einem 13,6-mm-Verbundmembran-Treiber und einer 0,27-ccm-Rückkammer ausgestattet, um die Basstiefe ohne Verzerrungen zu verbessern. Verstärkt durch die Ultra Bass Technology 2.0 - komplett mit fünf einstellbaren Stufen in der Nothing X App -, die Musiksignale in Echtzeit erkennt und so für einen klareren Basseffekt sorgt. Der Flaggschiff-Prozessor erzeugt einen räumlichen Audioeffekt, der den Klang für den Benutzer spürbar macht und Musik, Filme und Spiele zum Leben erweckt.BatterieDie leistungsstarke 220-mAh-Batterie ist sparsam im Verbrauch und liefert eine starke Leistung. Der Nutzer kann 37 Stunden ununterbrochene Wiedergabe genießen oder das Gerät 10 Minuten lang schnell aufladen, um 18 Stunden lang zu hören (mit ausgeschaltetem ANC).Presseunterlagen finden Sie in dem CMF Press Kit. (https://drive.google.com/drive/folders/1NX2mMMrTbht1wsYJC39oWAL9LM3IpUQP?usp=sharing)Preisgestaltung und VerfügbarkeitOhrhörer werden in Indien ab dem 8. März um 12 Uhr IST über Flipkart, Myntra, Croma und Vijay Sales zu einem Einführungspreis von 2.299 INR statt 2.499 INR verkauft. Internationale Einzelhändler - £39 GBP / $39 USD / €39 EURO.Neckband Pro wird ab dem 11. März um 12 Uhr IST zu einem Einführungspreis von ₹1.799 INR anstelle von ₹1.999 INR verkauft. Internationale Einzelhändler - £35 GBP / $35 USD / €35 EURO.International werden bestimmte Produkte ab dem 12. März unter anderem in den USA, Großbritannien und der EU erhältlich sein. Behalten Sie den Newsroom von cmf.tech im Auge, um die Verfügbarkeit und die Bezugsquellen zu erfahren.Vor der allgemeinen Veröffentlichung wird es exklusive, limitierte Angebote geben: auf Myntra am 6. März um 12 Uhr IST und im Nothing Store Soho in London am 9. März um 11 Uhr GMT.Die Hauptmarke Nothing stellt heute ein neues Smartphone-Produkt vor - Phone (2a). Phone (2a) ist dazu da, das optimale tägliche Smartphone-Erlebnis zu bieten, indem es die Kernbedürfnisse der Nutzer mit dem gesamten Know-how, der Technik und der Handwerkskunst von Nothing verbindet. Ein Gerät für Menschen, die gerne neue Innovationen und Designs entdecken, aber auch wissen, was sie von ihrem Smartphone erwarten (und was nicht). Dazu gehören ein leistungsstarker, einzigartiger Prozessor, eine außergewöhnliche 50-MP-Doppelrückkamera, ein besonders helles, flexibles AMOLED-Display und ein intuitives Betriebssystem, das bei jeder Interaktion ein schnelles und reibungsloses Erlebnis bietet.Um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie CMF by Nothing auf Instagram (https://www.instagram.com/cmf.tech/) und X (https://twitter.com/cmfbynothing).Informationen zu CMF by NothingCMF, eine Untermarke von Nothing, ist eine in London ansässige Marke für Verbrauchertechnologie, die sich zum Ziel gesetzt hat, großartiges Design zugänglicher zu machen und gleichzeitig ein kompromissloses Benutzererlebnis zu bieten, indem sie sich auf die Kernfunktionen der Produkte konzentriert.Die Untermarke CMF wurde im September 2023 mit der Einführung ihrer ersten Produktlinie eingeführt: CMF Buds Pro, CMFWatch Pro und das 65W GaN-Ladegerät. Die ersten Produkte von CMF by Nothing, die für ihre besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf Farbe, Material und Verarbeitung bekannt sind, haben sowohl bei den Medien als auch bei den Kunden großen Anklang gefunden. Weitere Informationen finden Sie unter cmf.tech.KONTAKT: press@nothing.techFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2354957/Two_Product_Collections.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cmf-by-nothing-stellt-nackenband-pro-und-ohrhorer-vor-302081440.htmlPressekontakt:Lewis Hopkins - 07708287821Original-Content von: Nothing Technology Ltd, übermittelt durch news aktuell