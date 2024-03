CMC Metals Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Cmc Metals-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,08 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,03 CAD liegt, was einen Abstand von -62,5 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,04 CAD, was einer Differenz von -25 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen positive Themen die Diskussion dominierten, während an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Cmc Metals gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cmc Metals derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Branchenvergleich erzielte Cmc Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -75 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,05 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -53,95 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt die Performance von Cmc Metals um 53,95 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.