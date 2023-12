CMC Metals Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können wichtige Indikatoren für Investoren sein. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben uns die Aktie von Cmc Metals genauer angeschaut und dabei sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Cmc Metals weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" für die Aktie von Cmc Metals.

Auch die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sie momentan keine positiven Signale aufweist. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cmc Metals verläuft aktuell bei 0,11 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,04 CAD liegt, was einen Abstand von -63,64 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz hier -42,86 Prozent beträgt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume also ebenfalls "Schlecht".

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt negative Signale für die Cmc Metals-Aktie. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 80, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Auch der RSI für 25 Tage ergibt mit einem Wert von 57 kein positives Signal. Insgesamt lässt sich also auch aus dem RSI eine "Schlecht"-Einstufung ableiten.

Die Bewertungen der Analysten zeigen hingegen ein gemischtes Bild. Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 0,31 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,04 CAD einer potenziellen Steigerung um 675 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Cmc Metals-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Stimmung und die technische Analyse der Cmc Metals-Aktie negative Signale aufweisen, während die Analystenmeinungen positiver ausfallen. Investoren sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.