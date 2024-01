CMC Metals Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Das Stimmungs- und Buzz-Niveau rund um die Aktien von Cmc Metals wird hauptsächlich durch Analysen von Banken und das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cmc Metals blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie von Cmc Metals bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Cmc Metals mit einer Rendite von -62,5 Prozent mehr als 52 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,51 Prozent. Auch hier liegt Cmc Metals mit 51,99 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Anhand des 7-Tage-RSI liegt die Cmc Metals-Aktie momentan bei 50 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Cmc Metals beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,67 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,67 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.