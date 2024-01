CMC Markets Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken größtenteils negativ, wie die Anleger berichten. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch haben sich die Gespräche in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Cmc Markets konzentriert. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet und somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Cmc Markets jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Cmc Markets gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Cmc Markets von uns eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Cmc Markets mit einem Wert von 26,89 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,23, was einen Abstand von 33 Prozent ergibt. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

Im Branchenvergleich erzielte Cmc Markets in den letzten 12 Monaten eine Performance von -54,62 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -5,42 Prozent gefallen sind, was eine Underperformance von -49,2 Prozent im Branchenvergleich für Cmc Markets bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,82 Prozent im letzten Jahr, wobei Cmc Markets 51,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.