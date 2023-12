CMC Markets Aktie: Chancenlos!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Cmc Markets eine Performance von -54,62 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich hat Cmc Markets eine Underperformance von -48,92 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche gezeigt, die im Durchschnitt um -5,7 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,04 Prozent erzielte, lag die Performance von Cmc Markets um 51,58 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Cmc Markets als überbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,89 gehandelt wird, was einem Abstand von 33 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,15 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält Cmc Markets daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Cmc Markets-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Cmc Markets eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei Cmc Markets festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.