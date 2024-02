CMC Markets Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten Wochen wurde bei Cmc Markets eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies ergibt sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cmc Markets daher auf dieser Stufe ein "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 36,92, was bedeutet, dass die Börse 80 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche für jeden Euro Gewinn von Cmc Markets zahlt. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20, was darauf hindeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein weiteres Signal, das berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Cmc Markets liegt bei 70,69 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 24,61 und wird als Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau betrachtet. Die Gesamteinschätzung fällt daher auf "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cmc Markets von 165,2 GBP mit einer Entfernung von +28,91 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 133,67 GBP auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Cmc Markets-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.