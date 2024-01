CMA Logistics Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Aktienkurs von Changan Minsheng Apll Logistics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Industrie" eine Rendite von 11,46 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,11 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Changan Minsheng Apll Logistics mit 10,35 Prozent deutlich darüber. Dies führte zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie beträgt aktuell 27, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine weniger volatile Bewertung und führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs daher ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie.