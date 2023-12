CMA Logistics Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Aktienwert derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Changan Minsheng Apll Logistics wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 78,26 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist und daher mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Changan Minsheng Apll Logistics beobachtet. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt über 50 und 200 Handelstage betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie beträgt derzeit 1,97 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,91 HKD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Changan Minsheng Apll Logistics derzeit eine Dividendenrendite von 7,98 % aus, was geringfügig niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,32 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich für Changan Minsheng Apll Logistics auf Basis der verschiedenen Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.