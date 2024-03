CMA Logistics Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Changan Minsheng Apll Logistics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,17 Prozent erzielt, was mehr als 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Luftfracht- und Logistikbranche verzeichnete eine mittlere Rendite von -2,2 Prozent, wobei Changan Minsheng Apll Logistics mit 17,37 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 1,96 HKD liegt und der Aktienkurs (2,04 HKD) um +4,08 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1,97 HKD, was einer Abweichung von +3,55 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 6,63 Euro, was 55 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 14. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Changan Minsheng Apll Logistics diskutiert, weshalb die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.