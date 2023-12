CMA Logistics Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

Changan Minsheng Apll Logistics-Aktie: Analyse und Bewertung

Die Changan Minsheng Apll Logistics-Aktie bietet Investoren derzeit eine Dividendenrendite von 7,98 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 8 Prozent liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als neutrales Investment bewertet.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50, während der Wert des RSI auf 25-Tage Basis bei 42,86 liegt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Changan Minsheng Apll Logistics nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Changan Minsheng Apll Logistics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,08 Prozent erzielt, was 26,48 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Luftfracht und Logistik" liegt die Aktie mit einer Rendite von 16,84 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Changan Minsheng Apll Logistics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,97 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,94 HKD) weicht nur um -1,52 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Changan Minsheng Apll Logistics-Aktie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird und daher insgesamt als neutrales Investment mit einer leichten Überperformance bewertet wird.

