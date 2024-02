CMA Logistics Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pool":

Die Dividendenpolitik von Changan Minsheng Apll Logistics wird von Analysten derzeit neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen positiven Unterschied zum Branchendurchschnitt aufweist. Der aktuelle Aktienkurs von 2,1 HKD liegt 7,14 Prozent über dem GD200 und wird daher charttechnisch als positiv bewertet. Der GD50 liegt bei 1,95 HKD, was einen Abstand von +7,69 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und ebenfalls als positiv eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. In den letzten 12 Monaten konnte Changan Minsheng Apll Logistics eine Performance von 15,17 Prozent verzeichnen, was im Vergleich zur Branche der Luftfracht und Logistik eine Outperformance von 17,95 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industriesektor liegt die Rendite 23,12 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.