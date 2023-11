CL Holdings Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Cl-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,05 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,04 HKD lag und somit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,04 HKD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale für die Cl-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 80 liegt und eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich zur Finanzbranche weist die Cl-Aktie eine Rendite von -25,45 Prozent auf, was mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche liegt die Rendite mit 20,97 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Cl-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cl. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Branchenvergleich und der Anlegerstimmung eine überwiegend negative Einschätzung der Cl-Aktie.