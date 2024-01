CL Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Cl ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 28,49 ist die Aktie deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 23,73, was einer Überbewertung von 20 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Bezüglich der Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cl aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -5,89 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cl eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Cl in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cl liegt bei 69,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25, der auf einer 25-tägigen Basis berechnet wird, zeigt mit einem Wert von 64,71 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Cl daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Analysepunkt.