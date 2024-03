CL Holdings Aktie: Jubelschreie!

Cl hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,02 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +30,68 Prozent bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Cl mit 30,62 Prozent über dem Durchschnitt von -13,6 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis, dass Cl derzeit als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 29,87 Punkte und der 25-Tage-RSI liegt bei 23,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Cl eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Cl derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 5,75 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,75 %).