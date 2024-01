CL Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs für die Aktie von Cl derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 beträgt 0,05 HKD, während der Aktienkurs bei 0,039 HKD liegt, was einer Abweichung von -22 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,04 HKD, was einer Abweichung von -2,5 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Cl in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,38 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -8,15 Prozent, was einer Underperformance von -7,24 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit -8,54 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 6,85 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Hier zeigt sich, dass Cl mit einem Wert von 28,49 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 23,73, was einer Überbewertung um 20 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu dem Gesamtrating "Neutral" führt.