CL Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben sich die Kommentare zu Cl auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass sie neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Cl diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Cl als überbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 28,49 insgesamt 11 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 25,78 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cl-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,05 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,045 HKD, was einem Unterschied von -10 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der 50-Tages-Durchschnitt bei 0,04 HKD liegt, und somit der letzte Schlusskurs darüber (+12,5 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik, und damit erhält Cl insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Cl in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um -13,52 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -1,86 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hatte Cl eine mittlere Rendite von -14,16 Prozent, was einer Unterperformance von 1,23 Prozent entspricht. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Cl in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.