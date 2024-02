CL Holdings Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Cl hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite von Cl um 0,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien im Bereich "Kapitalmärkte" beträgt -14,54 Prozent, und Cl liegt aktuell 0,84 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,036 HKD, was einem Unterschied von -28 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Charttechnik führt.

Die Dividendenrendite der Cl-Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In fundamentalen Gesichtspunkten gilt die Aktie von Cl als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 28,49 insgesamt 15 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt. Der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" beträgt 24,86. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".