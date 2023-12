CLS USA Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Stimmung und die Diskussionen über Cls Usa in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke war jedoch rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Cls Usa weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Dividendenpolitik von Cls Usa erhält eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Cls Usa sowohl vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage um 16,6 Prozent abweicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.